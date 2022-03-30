Португалия и Польша вышли на ЧМ-2022, Салах – нет, IBU приостановил членство СБР, Шмурнов покинул «Матч ТВ» и другие новости утра

«Барса» поборется за Мбаппе, «Зениту» нужен Ахметов, изменения во владении «Локо», ЭСК признал, что «Спартак» пострадал от ошибки судьи, ракетный удар по Джидде накануне Гран-при «Ф-1» и другие новости