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Португалия и Польша вышли на ЧМ-2022, Салах – нет, IBU приостановил членство СБР, Шмурнов покинул «Матч ТВ» и другие новости утра

Португалия и Польша вышли на ЧМ-2022, Салах – нет, IBU приостановил членство СБР, Шмурнов покинул «Матч ТВ» и другие новости утра

Друзья, всем привет! Держите от нас порцию главных спортивных новостей вчерашнего дня – и начинайте день бодро и с правильным настроением 💫 1.

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