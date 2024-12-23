День 24 декабря в истории

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790). День воинской славы РФ, отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года.
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