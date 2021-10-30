Депутат ГД Белик назвал «смешными» обвинения США в кибератаках «российских хакеров»

Член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик оценил призыв американских сенаторов Чака Грассли и Джони Эрнста о необходимости защитить с/х сектор США от кибератак "российских хакеров".
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