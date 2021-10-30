Аргументы недели

97 561 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tamara Kukushkina
    И вот такие твари попадают в госдуму.И сколько их там работает один Бог знает.Психолог Хигир: е...
  • валерий соловьев
    Этот человек не обладает авторитетом в свлей области, оскандалился с кражей государственных денег, не провел исследов...Александр Гинцбур...
  • Артур васильев
    Да тварь продажная!!!Психолог Хигир: е...

Депутат ГД Белик назвал «смешными» обвинения США в кибератаках «российских хакеров»

Депутат ГД Белик назвал «смешными» обвинения США в кибератаках «российских хакеров»

Член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик оценил призыв американских сенаторов Чака Грассли и Джони Эрнста о необходимости защитить с/х сектор США от кибератак "российских хакеров".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх