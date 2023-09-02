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WILD TRAIL открыли регистрацию на гонку Arkhyz Wild Trail 2024. Забеги пройдут 29-30 июня

Организаторы ультратрейлов WILD TRAIL открыли регистрацию на гонку Arkhyz Wild Trail 2024. Она пройдет 29-30 июня в Карачаево-Черкесии на курорте Архыз.

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