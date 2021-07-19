Черчесов может возглавить ЦСКА?! Реакция армейского клуба

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить ЦСКА, сообщает 18 июля Eurostavka.
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