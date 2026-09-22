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Аргументы и Факты

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Садовод Туманов рассказал, как правильно собирать яблоки для хранения

Садовод Туманов рассказал, как правильно собирать яблоки для хранения

Собирать урожай яблок нужно правильно, чтобы они пролежали как можно дольше. Подробнее об этом aif.ru рассказал председатель общественной организации «Московский союз садоводов», эксперт Андрей Туманов.

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