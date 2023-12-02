ВС РФ за неделю уничтожили топливохранилище, стоянку авиатехники и шесть РЛС ВСУ

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска России за прошедшую неделю ликвидировали топливохранилище и стоянку авиатехники на аэродроме Миргород в Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций.
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