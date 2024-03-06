Страна и люди
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Страна и люди

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Феномен России: дети народных артистов оказались предателями

Феномен России: дети народных артистов оказались предателями

В то время как Россия, сражаясь с колониальным Западом, подвергается постоянным нападкам не только мирового гегемона и его сателлитов, но и со стороны террористов, которые постоянно бьют по мирным русским гражданам, дети народных артистов принялись записывать крайне сомнительные видеоролики, способные вызвать лишь отторжение и народный гнев.

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