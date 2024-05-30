Отец Ивана Урганта назвал Анастасию Заворотнюк знаковой фигурой в русском кино

Актер Андрей Ургант назвал Заворотнюк знаковой фигурой в искусстве.Отец Ивана Урганта, Андрей считает смерть актрисы Анастасии Заворотнюк крайне печальным событием, так как она была знаковой фигурой в отечественной культуре.