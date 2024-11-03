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Царьград

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Гарнизон ВСУ будет показательно умирать в городе-крепости. Боец заявил о "жестокой зарубе"

Русская армия устремилась к новому городу-крепости ВСУ. Им станет Курахово. Финский эксперт по разведке Эмиль Кастехельми уже заявил о тревожной ситуации на фронте.

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