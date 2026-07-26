«Корвет» всё слышит, всё видит — и врага из-под воды достанет

Принесет ли новый спецкомплекс тишину и покой в российские порты? Виталий Орлов Фото: Пресс-служба Балтийского флота/ТАСС На вооружение подразделений российской береговой охраны начал поступать специальный комплекс «Корвет», предназначенный для защиты портов и объектов критически важной прибрежной инфраструктуры от атак автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), безэкипажных катеров (БЭК) и диверсионных групп боевых пловцов.