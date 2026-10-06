Более 20 тысяч работ по покосу газонов провели в Подмосковье за сезон

В Подмосковье завершили все запланированные работы по покосу газонов. С мая по октябрь коммунальные службы провели 21,4 тысячи таких работ, в том числе 14,2 тысячи на дворовых территориях и 7,2 тысячи на общественных пространствах.
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