На Украине забили тревогу из-за погружения энергорынка в хаос

Украинские эксперты энергетического рынка дают неутешительные для Киева прогнозы. Депутат Верховной рады, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что рынок электроэнергии в стране пятый год подряд движется к «неконтролируемому финансовому хаосу».