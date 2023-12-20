На Украине забили тревогу из-за погружения энергорынка в хаос

Украинские эксперты энергетического рынка дают неутешительные для Киева прогнозы. Депутат Верховной рады, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что рынок электроэнергии в стране пятый год подряд движется к «неконтролируемому финансовому хаосу».
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