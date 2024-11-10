Эксперт Щеткина назвала 14 факторов, снижающих деменцию на 45%

Риск деменции можно снизить на 45%, если заняться профилактикой 14 факторов. Как отметила эксперт по деменции и помощи семьям, общественный деятель Александра Щеткина, профилактику этого синдрома могут начать уже родители с детства.
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