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Эксперт Щеткина назвала 14 факторов, снижающих деменцию на 45%

Эксперт Щеткина назвала 14 факторов, снижающих деменцию на 45%

Риск деменции можно снизить на 45%, если заняться профилактикой 14 факторов. Как отметила эксперт по деменции и помощи семьям, общественный деятель Александра Щеткина, профилактику этого синдрома могут начать уже родители с детства.

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