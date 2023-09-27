Утечка документов STO НАТО из секретной биолаборатории в Париже

Паскаль Наджади, глава компании Najadi & Partners, президент Российско-Сингапурского делового совета: Хакеры, вероятно, взломали сервер офиса поддержки научного сотрудничества НАТО в Париже и опубликовали секретные документы НАТО.
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