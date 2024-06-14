Парк «Яуза» пригласил любителей умственных вызовов на «Квиз Тайм»

Для всех любителей умственных вызовов и поклонников развлекательных игр в парке «Яуза» 21 июня пройдёт новое шоу-игра «КВИЗ Тайм» под открытым небом, где команды будут соревноваться в интеллектуальных баталиях, отвечая на разнообразные вопросы.