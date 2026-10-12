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Мировое обозрение

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Посольство Лаксмана: первая российская дипломатическая миссия в Японию

Посольство Лаксмана: первая российская дипломатическая миссия в Японию

Главное в тезисах: Первая миссия: 13 сентября 1792 года из Охотска вышла бригантина «Святая Екатерина» под командованием поручика Адама Лаксмана — первая официальная российская дипломатическая миссия в Японию.

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