Ветераны «Торпедо» из Владимира выиграли «Золотое кольцо»

Футбольные соревнования в зоне «Золотое кольцо» завершились победой представителей 33-го региона. В Иваново прибыли сильнейшие коллективы межрегионального объединения, однако темп, заданный ветеранами из Владимирской области, оказался для соперников непреодолимым.
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