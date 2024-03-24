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Британский аналитик назвал недавние удары ВС РФ самыми мощными за всю спецоперацию

Британский аналитик назвал недавние удары ВС РФ самыми мощными за всю спецоперацию

Массированный удар ВС РФ высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергоструктуре Украины стал самым мощным за время конфликта, заявил 22 марта британский специалист в области международных отношений, юрист и аналитик Александр Меркурис.

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