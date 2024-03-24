Британский аналитик назвал недавние удары ВС РФ самыми мощными за всю спецоперацию

Массированный удар ВС РФ высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергоструктуре Украины стал самым мощным за время конфликта, заявил 22 марта британский специалист в области международных отношений, юрист и аналитик Александр Меркурис.
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