Уже сегодня на просторном стадионе в хуторе Дёминский пройдет шестой по счёту Слет друзей "Как раньше".
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Уже сегодня на просторном стадионе в хуторе Дёминский пройдет шестой по счёту Слет друзей "Как раньше".
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