Telegraph: Британия боится, что без Франции «коалиция желающих» распадётся

Британия тревожится по поводу возможного выхода Франции из так называемой «коалиции желающих» в случае, если на президентских выборах в этой республике победитлидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен или основатель левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон, написала газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.