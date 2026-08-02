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Аргументы и Факты

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Telegraph: Британия боится, что без Франции «коалиция желающих» распадётся

Telegraph: Британия боится, что без Франции «коалиция желающих» распадётся

Британия тревожится по поводу возможного выхода Франции из так называемой «коалиции желающих» в случае, если на президентских выборах в этой республике победитлидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен или основатель левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон, написала газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

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