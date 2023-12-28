Маршруты транспорта изменят из-за карнавала игрушек в Новосибирске 3 января

Общественный транспорт будет ходить в объезд центра Новосибирска с 10.00 до 21.00 в среду 3 января. На это время для любых видов транспорта закроют участок Красного проспекта от дома №15 до дома №25, участок улицы Орджоникидзе от Мичурина до Советской и Октябрьской магистрали от Серебренниковской до Красного проспекта.