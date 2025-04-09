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Протестующие в Тбилиси готовятся сорвать памятную акцию властей Грузии

Протестующие в Тбилиси готовятся сорвать памятную акцию властей Грузии

В Тбилиси участники акции протеста провели ночь перед зданием парламента Грузии, чтобы в среду, 9 апреля, помешать представителям власти прийти к мемориалу жертвам разгона демонстрации, который произошел в этот день в 1989 году.

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Eduard
Газом толпу дегенератов травите!
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