Протестующие в Тбилиси готовятся сорвать памятную акцию властей Грузии

В Тбилиси участники акции протеста провели ночь перед зданием парламента Грузии, чтобы в среду, 9 апреля, помешать представителям власти прийти к мемориалу жертвам разгона демонстрации, который произошел в этот день в 1989 году.
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