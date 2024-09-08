С днем танковых войск хотим поздравить ветерана боевых действий, обладателя государственной награды "За храбрость", Шматова Владислава Андреевича! Успехов и удачи на службе❤🔥💪.
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С днем танковых войск хотим поздравить ветерана боевых действий, обладателя государственной награды "За храбрость", Шматова Владислава Андреевича! Успехов и удачи на службе❤🔥💪.