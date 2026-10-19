Стартовал первый всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности», в котором могут принять участие граждане с инвалидностью, добившиеся успехов в различных сферах жизни, а также организации и команды, внесшие вклад в повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.
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