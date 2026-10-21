Бывший помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева Адам Ислуев получил девять лет колонии общего режима и штраф в 1,5 млн рублей.
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Судью когда казнят? Где это увидеть? Где обещанный нам закон о том, что взятка увеличивается в 100 раз? Гнида подрывает государственный строй ... А судья ему СОЧУВСТВУЕТ?? во время боевых действий ... Адвоката с прокурором тоже зелёной меткой на лбу надо бы наградить?