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Царьград

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В КНДР успешно испытали новую тактическую баллистическую ракету

В КНДР успешно испытали новую тактическую баллистическую ракету

Вес боеголовки, которую может нести "Хвасон-11" составляет 4,5 тонныУспехом увенчались испытания новой новой тактической баллистической ракеты "Хвасон-11да-4,5", которое провели 1 июля военные Северной Коери.

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