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Турецкие СМИ: Асад ищет контакты с Турцией на фоне происходящего в Сирии

Турецкие СМИ: Асад ищет контакты с Турцией на фоне происходящего в Сирии

Обострение обстановки в Сирии заставило президента страны Башара Асада в срочном порядке искать контактов с Турцией.

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