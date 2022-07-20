Обзор ноутбука ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402Z): первый взгляд на мобильный Intel 12-го поколения

Среди ноутбучных процессоров уходящего поколения — интеловских Tiger Lake и Ryzen 5000-й серии — трудно выбрать однозначного победителя, но если сфокусироваться на ультрабуках и деловых лэптопах, то чаша весов склоняется на сторону «красных».
Среди ноутбучных процессоров уходящего поколения — интеловских Tiger Lake и Ryzen 5000-й серии — трудно выбрать однозначного победителя, но если сфокусироваться на ультрабуках и деловых лэптопах, то чаша весов склоняется на сторону «красных».
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