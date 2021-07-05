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Виновники гибели карельского рабочего в Петербурге получили «условку»

Виновники гибели карельского рабочего в Петербурге получили «условку»

Сотрудникам компании, которая разбирала СКК «Петербургский», назначено по два года лишения свободы условно В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному после смерти карельского рабочего при обрушении спортивного комплекса.

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