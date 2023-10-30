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«Бороться с мерзостью»: активисты добиваются отмены концерта INSTASAMKA в Новосибирске

«Бороться с мерзостью»: активисты добиваются отмены концерта INSTASAMKA в Новосибирске

Новосибирские общественники требуют отменить выступление скандально известной певицы INSTASAMKA. Концерт анонсирован в Новосибирске на март 2024 года, где артистка выступит вместе со своим саунд-продюсером Moneyken.

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Комментарии
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Juri
как можно такое слушать и смотреть? у людей не стало мозга?
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