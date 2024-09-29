В Сириусе можно будет бесплатно посетить Кубок России по баскетболу 3х3 Всероссийские соревнования пройдут на федеральной территории с 30 сентября по 2 октября.
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В Сириусе можно будет бесплатно посетить Кубок России по баскетболу 3х3 Всероссийские соревнования пройдут на федеральной территории с 30 сентября по 2 октября.