Уровень безопасности "Алисы" высок, но взлом возможен

Яндекс уделяет особое внимание безопасности своего голосового помощника. По словам Дмитрия Масюка, директора бизнес-группы "Поисковые и рекламные технологии", взломать можно даже интеллектуальную колонку, но уровень ее безопасности очень высок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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