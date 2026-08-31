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Регионы России

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Sony запускает бесплатный сервис Live TV для владельцев PlayStation 5 в США

Sony запускает бесплатный сервис Live TV для владельцев PlayStation 5 в США

Весь предоставляемый контент доступен без оплаты, однако содержит рекламу. Среди доступных каналов представлены MovieSphere от Lionsgate, 50 Cent Action, FilmRise Free Movies, Sony One Horror Hits и Cinevault.

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