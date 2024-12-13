Боксер Джонсон: буду бить Минакова, пока один из нас не упадет

Боксер из США Кевин Джонсон, обладающий также российским паспортом, высказался в преддверии своего поединка с экс-чемпионом промоушена смешанных единоборств Виталием Минаковым, заявив, что рассчитывает на нокаут.
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