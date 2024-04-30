Крымская пожарная охрана – эффективная, хорошо оснащенная структура, способная справиться с любыми задачами, — Аксёнов

Ежегодно огнеборцы спасают человеческие жизни, ликвидируют сотни пожаров в Крыму. Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым«Сегодня профессиональный праздник с богатой историей: 375 лет назад, 30 апреля 1649 года, царь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии», положив тем самым начало организации пожарной охраны в нашей стране.