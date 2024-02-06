Как автовладельцу заставить коммунальщиков возместить ущерб – подробная инструкция

Депутат Госдумы Ярослав Нилов внес очень дружественную автомобилистам инициативу по расширению ОСАГО на новые страховые случаи – чтобы выплачивать потерпевшим автомобилистам за ущерб, причиненный автомобилям из-за дефектов дорожного покрытия и действий или бездействия коммунальных служб.
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