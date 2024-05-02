Русский триколор станет обязательным для автомобильных номеров

Исключение составляет красный номерной знак дипкорпуса, где флажок будет необязательным.На все государственные регистрационные знаки, выдаваемые при постановке автомобиля на учет, будет наноситься русский флаг.
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