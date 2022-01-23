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Статистика COVID-19

Статистика COVID-19

23 января 2022 года в ЯНАО 571 новый случай заболевания COVID-19 (за весь период – 64 716) 60 499 человек выздоровели Умерших нет (за весь период умерло 976) 293 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 26 пациентов в тяжелом состоянии, 10 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 17 новых случаев […]23 января 2022 года в ЯНАО 571 новый случай заболевания COVID-19 (за весь период – 64 716) 60 499 человек выздоровели Умерших нет (за весь период умерло 976) 293 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 26 пациентов в тяжелом состоянии, 10 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 17 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 568) 554 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 56 148) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

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