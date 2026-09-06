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Авто - Мото - Новости

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Редчайший раллийный Mercedes-Benz для «Дакара» выставили на продажу

Редчайший раллийный Mercedes-Benz для «Дакара» выставили на продажу

На рынке появился уникальный автомобиль — Mercedes-Benz G 600 TE AMG, созданный для участия в марафоне «Париж-Дакар».

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