В Ravendawn Online появится новый PvE-контент — Aether Rifts Команда Ravendawn объявила, что раб...

В Ravendawn Online появится новый PvE-контент — Aether RiftsКоманда Ravendawn объявила, что работает над огромным PvP-обновлением, но решила расширить этот патч еще больше и включить в него ряд новых PvE-систем и смешанных системЧитать дальше → источник.
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