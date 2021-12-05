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Старший сын Градского холодно отозвался о молодой вдове знаменитого отца

Старший сын Градского холодно отозвался о молодой вдове знаменитого отца

Старший сын ушедшего из жизни Александра Градского рассказал, как относится к молодой вдове отца. По словам 40-летнего предпринимателя, с четвертой женой композитора Мариной Коташенко они не видятся, их никогда не связывали теплые отношения.

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