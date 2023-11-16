Помощник Джо Байдена рассказал о своей бессоннице из-за Украины

С необычным признанием выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Вашингтонский чиновник заявил, что темными ночами, когда весь цивилизованный мир погружается в сон, он один не спит и все думает об Украине.
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