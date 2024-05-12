Полиция отказалась считать дискредитацией слова депутат про «бичей» на контракте

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ЕВГЕНИЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ СТУПИНЫМ либо касается деятельности иностранного агента ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА СТУПИНА Продолжается история со скандальным высказывание депутата горсовета Вячеслава Дюкова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии