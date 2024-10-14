Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нашел способ помочь кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу выиграть выборы, который заключается в отказе продолжать предоставлять Украине финансовую помощь.
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