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Царьград

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НИУ ВШЭ: 72% российских вузов не утвердили политику по ИИ

НИУ ВШЭ: 72% российских вузов не утвердили политику по ИИ

НИУ ВШЭ выявил, что 72% российских вузов и научных учреждений ещё не утвердили документы, регулирующие использование ИИ.

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