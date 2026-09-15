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Бизнес журнал. Урал

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На Урале муниципальные заказчики держали бизнес на голодном пайке

На Урале муниципальные заказчики держали бизнес на голодном пайке

Закон встал на сторону предпринимателей, когда долг по контрактам превысил 14 млн рублей. Обращает на себя внимание, что к качеству исполнения контрактов у муниципальных заказчиков претензий не было.

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