На Форуме объединенных культур отметят юбилеи Прокофьева и Шостаковича

В рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур пройдет научно-практическая конференция «Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович: музыкальное наследие в истории и современности», приуроченная к юбилейным датам двух выдающихся композиторов.
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