Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Илларионов: Украинцы должны знать правду – Путин может вести войну бесконечно

Илларионов: Украинцы должны знать правду – Путин может вести войну бесконечно

Санкционная политика Запада привела к тому, что Россия получила 800 миллиардов долларов дополнительных доходов от экспорта энергоносителей, при том, что за всё время СВО военная и финансовая помощь Украине от администрации Байдена составляет не более 45 миллиардов.

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Комментарии
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Misha Glusch
просто пацанчик так денег просит у дяди сэма...
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21 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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19 час.
Надежда
Иллариосик и в России был грантоедом, а уж сбежав к заокеанским хозяевам служит им теперь верой и правдой)😏
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18 час.

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