Санкционная политика Запада привела к тому, что Россия получила 800 миллиардов долларов дополнительных доходов от экспорта энергоносителей, при том, что за всё время СВО военная и финансовая помощь Украине от администрации Байдена составляет не более 45 миллиардов.
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