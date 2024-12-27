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Около 13 процентов осужденных российскими судами бойцов ВСУ получили пожизненные сроки

Около 13 процентов осужденных российскими судами бойцов ВСУ получили пожизненные сроки

Главе следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину в ходе совещания в Донецке доложили о ходе расследований уголовных дел о преступлениях Киева против мира и безопасности человечества, которые ведутся с 2014 года.

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